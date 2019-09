Nuova struttura per anziani in centro storico: ecco la "Residenza della Città"

Alla presenza dell'assessore al Welfare, Rosaria Tassinari, e del vescovo Livio Corazza, sono state inaugurati giovedì la nuova struttura per anziani "Residenza della Città" e il centro diurno annesso, ospitati nello storico palazzo Prati, in Corso Armando Diaz, nel cuore del centro di Forlì. Questo progetto - viene spiegato - si pone l'obiettivo di lavorare in un'ottica di "sistema" con tutti gli enti del centro e creare un servizio assistenziale residenziale di qualità, anche solo diurno, per chi lo desidera, per fare aggregazione e dare sostegno alle famiglie per gli anziani bisognosi di assistenza. La struttura è di gran pregio e può ospitare 16 anziani per il servizio residenziale e 10 per il diurno. I prezzi rimangono quelli mercato a parità dei servizi offerti". Si tratta, afferma Tassinari, "di una importante risposta ad un bisogno crescente, attuato con competenza e professionalità".