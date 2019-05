Effetto smeraldo contro i falsari: debuttano le nuove banconote da 100 e 200 euro

Debuttano martedì le nuove banconote da 100 e 200 euro. I nuovi biglietti, che completano la serie "Europa", sono dotati delle stesse caratteristiche di sicurezza della banconota da 50 euro, come il ritratto nella filigrana e nell’ologramma, e di elementi nuovi e aggiornati che li rendono piu difficili da falsificare ma pur sempre facili da controllare.

La nuova caratteristica di sicurezza è rappresentata dall'ologramma con satellite, apposta nella parte superiore della striscia argentata. Muovendo una banconota, appare il simbolo dell'euro che ruota attorno al numero. Il simbolo si distingue più chiaramente se esposto a luce diretta. Muovendo una banconota, la cifra brillante nell’angolo inferiore sinistro produce l'effetto di una luce che si sposta in senso verticale: l numero inoltre cambia colore, passando dal verde smeraldo al blu scuro. Le nuove banconote mostrano anche il simbolo dell'euro che compare più volte all’interno del numero.

Oltre alle caratteristiche di sicurezza riconoscibili dal pubblico, le nuove banconote sono dotate di elementi nuovi e aggiornati per il controllo di autenticità effettuato da apparecchiature e dispositivi.

L'evoluzione del contante

In base all’evoluzione mondiale la domanda di contante continua a crescere. Dall’introduzione dell’euro nel 2002, il numero di banconote in circolazione nell’area dell’euro e triplicato fino a superare i 22 miliardi allo stato attuale. Il valore dei biglietti in circolazione aumenta, al momento, di circa il 4% l’anno e si colloca a quasi 1.200 miliardi di euro. Il contante e il mezzo di pagamento di gran lunga preferito nei punti di vendita come negozi, distributori di benzina e distributori automatici. Secondo un’importante indagine della Bce del 2016, il 79% di tutti i pagamenti nell’area dell’euro e stato effettuato in contante, mentre solo il 19% con carta1. L’uso del contante e ancora più diffuso per gli acquisti in strada e nei mercati (90% di tutte le operazioni e 81% in termini di valore) e nei bar e ristoranti (90% di tutte le operazioni e 76% in termini di valore)

La banconota da 100 euro batte quella da 10

Le banconote da 100 e 200 euro sono ampiamente utilizzate sia come mezzo di pagamento sia come riserva di valore. A fine giugno 2018 circolavano 2,7 miliardi di banconote da 100 euro (13% di tutti i biglietti in euro in circolazione) contro 2,5 miliardi di banconote da 10 euro (12% circa del totale). In termini di valore la banconota da 100 euro e il secondo taglio più importante dopo quello da 50 euro e rappresenta quasi un quarto (23%) del valore di tutti i biglietti in euro circolanti. Le banconote da 200 euro rappresentano invece l’1% del numero di biglietti in euro in circolazione e il 4% del valore totale.

Il dato sulle falsificazioni

Le banconote in euro continuano a rappresentare un mezzo di pagamento affidabile e sicuro. Il numero di falsificazioni rimane molto contenuto (301.000 esemplari ritirati dalla circolazione nella prima meta del 2018) rispetto al volume in costante aumento di banconote autentiche circolanti (oltre 21 miliardi).