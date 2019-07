Nuove denunce per le borseggiatrici seriali del mercato

Nuova denuncia per le borseggiatrici del mercato che, dopo l'arresto avvenuto lo scorso 21 giugno da parte degli agenti della polizia di Stato, sono state accusate ache di altri episodi simili avvenuti tra i banchi. Le due donne erano state riconosciute dai poliziotti della Squadra Mobile e dell’Ufficio Prevenzione Generale che stavano pattugliando il mercato cittadino, i quali avevano notato in quelle due persone i medesimi capi di abbigliamento indossati da due ladre che il 14 giugno avevano effettuato dei prelevamenti bancomat usando carte rubate in occasione di borseggi al mercato. In particolare, le donne sono state tradite da particolari cappelli e occhiali che indossavano per travisarsi.

Gli ulteriori approfondimenti anche attraverso la comparazione delle immagini delle autrici di un prelievo fraudolento del 14 giugno con i caratteri somatici delle arrestate del 21 giugno, hanno quindi consentito di inoltrare ala Procura di Forlì una nuova denuncia, per furto aggravato in concorso e indebito utilizzo di carta bancomat, avvenuti in danno di una 69enne signora forlivese che aveva denunciato che mentre si trovava tra le bancarelle del centro qualcuno le aveva sfilato il portafoglio che conteneva 20 euro, documenti e tessera bancomat, e in seguito aveva effettuato due prelievi nel più vicino sportello bancomat per un importo pari ad euro 500. Le immagini hanno anche evidenziato che il gruppo delle ladre era composto da almeno quattro persone, per cui le indagini proseguono allo scopo di identificare tutte le componenti della banda specializzata in borseggi.