Nuove intitolazioni: l'Ex Gil sarà "Casa dello Sport Adriano Casadei"

La giunta comunale riunitasi martedì ha approvato nuovi toponomi per le aree verdi e le strade del territorio comunale. Sarà intitolata a don Oreste Benzi, fondatore della associazione Comunità Papa Giovanni XXIII che si occupa di assistenza sociale e socio-sanitaria , la nuova strada di accesso al Villaggio della Gioia da via Lughese 189. Sarà denominato "Piazzale Giuliana Fabbri, (08/06/1913-01/06/1997)", a ricordo dell'insegnante ed ex direttrice del Santarelli, il piazzale con accesso da via Giovanni Spadolini, mentre porterà il nome di "Anna Robles (1906-1990)", a ricordo del medico e pediatra che durante la resistenza mise a disposizione cure e la propria auto, il piazzale con accesso da via Leonardo da Vinci. La strada di accesso al parcheggio con accesso da via Bonaparte Luigi Napoleone prenderà in nome di "Piazzale Città dello Sport", a testimonianza del riconoscimento di Città dello sport 2018, da parte del Coni, per la tradizione sportiva, il radicato tessuto associazionistico e la qualità degli impianti sportivi presenti nella città.

Via libera anche alle nuove denominazioni per le aree di circolazione o aree verdi su indicazione della Commissione Toponimastica Cittadina. La piazzetta di Corso Diaz davanti alla Chiesa sarà intitolata al senatore Roberto Ruffilli, ucciso dalle Brigate Rosse, mentre il piazzale con accesso da via Bazzoli angolo viale Bologna ricorderà le vittime del Carnaio". La rotonda di Carpinello fra via Cervese, via del Bosco e via Brasini sarà denominata "Rotatoria del Caseificio", a testimonianza e memoria del Caseificio Mangelli, della prima metà del 900 e ancora oggi presente in loco.

L'area verde con accesso da via Bazzoli sarà denominata "Parco Adler Raffaelli", in memoria dell'educatore e giornalista scomparso nel 2007, mentre sarà intitolato al cantautore Claudio Chieffo il parco di via Giovanni Acquaderni. L'area verde con accesso da via Seganti angolo via Baldraccani ricorderà invece i due piloti delle Frecce Tricolori Eugenio Colucci (1935-1963) medaglia d'oro al valore aeronautico e Giovanni Liverani (1931-1968). Infine l'ex Gil Casa dello Sport porterà il nome del partigianato Adriano Casadei. Gli oneri per l'installazione di cartelli, nelle aree di proprietà comunale (per un totale di 1076 euro) saranno a carico del servizio Viabilità del Comune, mentre gli oneri per la realizzazione di nuovi cartelli, nelle nuove urbanizzazioni, saranno a carico del privato.