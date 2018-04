Nuove tecnologie e cyberbullismo: se ne parla in un incontro

Aics e Lions Club insieme per “Educare al rischio delle nuove tecnologie e ai rischi legati al Cyberbullismo”. Di questo tratterà infatti la conferenza pubblica che si terrà mercoledì dalle ore 13.30 nei locali del Liceo Scientifico “Fulceri Paulucci Di Calboli” e che - seppur aperta al pubblico - coinvolgerà direttamente gli studenti delle classi seconde. L’incontro è e voluto dal comitato provinciale Aics Forlì-Cesena, nell’ambito del proprio progetto sociale nazionale “Adolescenze competenti”, e organizzato in collaborazione con il Lions Club Forlì Host. Relatore sarà il dottor Andrea Bilotto, psicologo scolastico che da diversi anni lavora nei contesti scolastici di tutto il territorio nazionale. Recentemente ha pubblicato diversi libri su come educare insegnanti, genitori e ragazzi sull'utilizzo delle nuove tecnologie e sui rischi legati al cyberbullismo e all'utilizzo di Internet; in particolare il suo ultimo testo, uscito a settembre scorso, è stato realizzato in collaborazione con la senatrice Elena Ferrara, prima firmataria della legge di contrasto al cyberbullismo.