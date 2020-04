Nuove vie della cultura restando a casa: "una poesia al giorno" con Marco Viroli

Dal 15 marzo ogni giorno, dalle ore 17.30, appuntamento in diretta Facebook da Casa Viroli con la "grande" poesia. Non si fermano le iniziative culturali in tempi di Covid-19. Per fare entrare nelle case di amici e concittadini con la poesia, ogni giorno, dal 15 marzo, Marco Viroli dedica una diretta sulla sua pagina Facebook a un grande poeta italiano o internazionale con la narrazione della sua biografia e una lettura di una selezione di poesie. Raccontare la vita dei poeti e leggere i loro versi diventa così un modo per intrattenere e continuare a fare cultura anche in un momento in cui tutti gli incontri pubblici sono stati annullati o rimandati a data da destinarsi.

Questi i poeti che fino ad oggi sono stati protagonisti delle dirette da Casa Viroli: Allen Ginsberg, Giacomo leopardi, Raymond Carver, Dante Alighieri, Charles Baudelaire, Alda Merini, Kostantinos Kavafis, Giuseppe Ungaretti, Nazim Hikmet, Eugenio Montale, Jim Morrison, Antonio Porta, Jacques Prevert, Cesare Pavese, Walt Whitman, Umberto Saba, Pedro Salinas, Giovanni Pascoli, Kikuo Takano, Salvatore Quasimodo, Jorge Luis Borges, Dino Campana, Emily Dickinson, Ugo Foscolo, Charles Bukowski, Corrado Govoni, Mark Strand, Edgard Lee Masters.

Oltre che collegandosi al link Facebook, tutte le dirette sono visibili anche in differita sulle pagine Facebook @marcoviroli, @associazioneamicideimuseisandomenicoforli, @mentelocalefc e sul canale Youtube "Amici dei Musei San Domenico - Forlì". Alternando un poeta italiano a uno straniero, l'iniziativa proseguirà fino al termine del lockdown e, con ogni probabilità, anche successivamente, prendendo però una diversa cadenza.