Aeronautica Militare, inaugurati i nuovi alloggi per il personale del Secondo Gruppo

Mercoledì nella sede del Secondo Gruppo Mautenzione Autoveicoli dell'Aeronautica Militare di Forlì è stato inaugurato il nuovo complesso alloggiativo dell’ente. Il nuovo locale è un’evoluzione delle vecchie camerate degli avieri di leva da diversi anni in disuso. Infatti, con un progetto totalmente “in-house”, è stata pianificata un’operazione che ha consentito di ottimizzare le installazioni da tempo non più utilizzate, ricavando 15 posti letto per il personale in servizio, per quello di passaggio e per i frequentatori dei corsi di formazione.

Il progetto realizzato rientra perfettamente in uno dei percorsi che il Secondo Gruppo vuole intraprendere per la realizzazione della propria “mission”, declinando quella del Comando Logistico, in particolare la riorganizzazione delle infrastrutture già esistenti creando un ambiente di lavoro confortevole. La massima ottimizzazione degli spazi disponibili e delle risorse è un obiettivo dell’Ente forlivese finalizzato ad una crescita costante come Reparto d’eccellenza nel supporto logistico alla Forza Armata e alle Istituzioni del territorio. Grazie alla duttilità professionale e alla piena disponibilità del personale del 2° Gruppo, senza gravare sul bilancio, è stato possibile, quindi, riqualificare parte dell’edificio predisponendo anche ulteriori interventi futuri.

Il comandante del Secondo Gruppo, il tenente colonnello Luca Zorzan, ha sottolineato “il valore dell’opera, dettata dalla volontà di migliorare gli immobili disponibili, ma il plauso va tributato al personale civile e militare del Reparto che con ingegno, dedizione e spirito di sacrificio, ha realizzato il progetto attraverso tutte le forme di “in-sourcing” valorizzando le capacità professionali presenti in seno al Gruppo senza gravare sulle assegnazioni finanziarie e riducendo sensibilmente i costi". A margine dell’inaugurazione, si è proceduto al tradizionale taglio del nastro.