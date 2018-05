Al fianco dei cittadini: si rafforza la squadra degli assistenti civici

Cerimonia di consegna dei diplomi ai nuovi 10 assistenti civici martedì pomeriggio in apertura del Consiglio comunale. A porgere l'attestato ai nuovi assistenti che hanno frequentato il settimo corso di formazione nella sede dell’associazione di Volontariato Civile degli assistenti civici del Comune di Forlì (in via Missirini 2/bis) organizzato dalla Soc. Coop. Sociale Onlus Risorsa Cittadino, il sindaco di Forlì, Davide Drei. Gli assistenti che, complessivamente, sono circa una quarantina, prestano la loro opera di volontariato in stretta collaborazione con l'amministrazione comunale e con la Polizia Municipale e svolgono una azione importante per l'intera comunità, in modo silenzioso e discreto, assicurando una presenza attiva e collaborativa sul territorio per numerose attività, a partire da quelle sociali, fino alle azioni informative istituzionali ed in concomitanza con eventi e manifestazioni.