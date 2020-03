Impianti sportivi, il vicesindaco: "Installati i nuovi canestri nelle palestre comunali"

Sono giunti al termine i lavori di sostituzione degli impianti di basket in diverse strutture sportive comunali del forlivese, per garantire condizioni di utilizzo in piena sicurezza in palestre utilizzate sia da istituti scolastici sia da associazioni sportive. "Abbiamo sostituito i canestri nella palestra del Polisportivo Giulianini di Villafranca, nelle palestre Smeraldo e Azzurra all'ex-GIL, e infine nella palestra annessa alla Scuola Primaria Dante Alighieri", spiega il vicesindaco Daniele Mezzacapo che nei mesi scorsi, accompagnato dal consigliere comunale Marco Catalano, aveva effettuato una mappatura puntuale degli impianti cittadini rilevandone "lo stato di abbandono, la scarsa manutenzione e la pericolosità di molti strumenti di allenamento".

"Quelle cha abbiamo installato, per una spesa complessiva di circa 50mila euro, sono attrezzature nuovissime, a traliccio monotubolari in acciaio e cesti realizzati secondo le specifiche norme tecniche di settore, corredate di tutte le certificazioni e dotazioni di sicurezza, regolarmente collaudate, che consentiranno un impiego polifunzionale per il Basket e il Minibasket. La sicurezza e la qualità degli impianti sportivi è una priorità assoluta di questa Giunta - conclude Mezzacapo -. Ci siamo insediati con l’obiettivo ben definito di intervenire con tempestività dove altri, prima di noi, si erano dimostrati latitanti. Nei prossimi mesi continueremo a monitorare lo stato di utilizzo e conservazione delle nostre palestre per garantirne una fruizione in totale sicurezza e divertimento".