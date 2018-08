Nuovi guai per un 51enne forlivese: col nuovo arresto finisce in carcere

A marzo finì al centro delle pagine di cronaca per aver minacciato da una cabina telefonica il 112, venendo arrestato dai Carabinieri della Compagnia di Cervia-Milano Marittima per interruzione di pubblico servizio, procurato allarme, minacce, oltraggio pubblico ufficiale, nonché per resistenza e lesioni. Nuovi guai per un forlivese di 51 anni, residente a Cervia. L'individuo è stato arrestato mercoledì pomeriggio per "evasione" dagli arresti domiciliari. Non rientrato a casa, violando così un permesso di allontanamento per motivi di lavoro, è stato intercettato intorno alle 18.30 mentre si trovava in bici, venendo subito bloccato.

I precedenti

Il 51enne è una vecchia conoscenza delle forze dell'ordine. Nel giugno del 2017 era finito agli arresti con l’accusa di stalking nei confronti di una prostituta della quale si era invaghito. Il 10 marzo è stato arrestato per interruzione di pubblico servizio, procurato allarme, minacce, oltraggio pubblico ufficiale, nonché per resistenza e lesioni, dopo aver minacciato il personale dell'Arma da una cabina telefonica (una volta individuato ha reagito con calci e pugni). Successivamente è stato sottoposto alla misura cautelare dell’obbligo di dimora nel Comune di Forlì nella casa dei genitori. Dal 26 giugno, a causa delle numerose violazioni riscontrate (se ne andava in giro per le Province di Ravenna e Rimini) è stato disposto l’aggravamento della misura con sottoposizione agli arresti domiciliari sempre a Forlì.

Il 16 luglio è stato denunciato dai genitori per il reato di maltrattamenti in famiglia. A seguito di questo episodio ha ottenuto lo spostamento della misura cautelare a Cervia. L’arrestato, trascorsa la notte in camera di sicurezza, è comparso davanti al giudice Federica Lipovscek (pubblico ministero Daniele Barberini) che ha convalidato l’arresto e, sottolineato come l'individuo "abbia sempre mantenuto un comportamento di opposizione, spregio e indifferenza nei confronti delle forze dell'ordine e dei provvedimenti dell’autorità (da ultimo alla sottoposizione agli arresti domiciliari). E' stato condannato con rito abbreviato ad un anno ed otto mesi di reclusione da scontare in carcere.