Nuovi orari per i Musei Civici. E il San Domenico si prepara ad accogliere Ulisse

Nuovi orari per i Musei civici di Forlì. Palazzo Romagnoli per un mese offre ai visitatori la possibilità di visitare le Collezioni del Novecento ad ingresso ridotto. Per consentire il disallestimento delle esposizioni temporanee appena concluse e l'allestimento della nuova mostra “Ulisse. L'arte e il mito”, il Museo Civico di San Domenico sarà chiuso al pubblico fino a venerdì 14 febbraio.

Durante questo periodo a Palazzo Romagnoli le Collezioni del Novecento, la Collezione Verzocchi e l'esposizione “Irene e Caterina” continuano la consueta apertura e saranno visitabili dal martedì alla domenica dalle 9,30 alle 17,30 con l'acquisto del biglietto ridotto (3 euro).

Da sabato 15 febbraio e per tutta la durata della mostra, 15 febbraio – 21 giugno, entrambe le sedi museali saranno aperte al pubblico dal martedì al venerdì dalle 9,30 alle 19, mentre nei fine settimana e nei giorni festivi l'apertura sarà prolungata fino alle 20. Per informazioni è possibile rivolgersi al Servizio Cultura e Turismo (telefono 0543 712627; mail biglietteria.musei@comune.forli.fc.it).