Trasporti, buone notizie per i pendolari: ci saranno due treni regionali veloci in più

L'assessore Donini: "Dalla Regione un milione di euro per potenziare la rete e per dare risposte positive a chi deve muoversi in Romagna". In tutto sono 15 i collegamenti diretti tra Bologna e Rimini, oltre a tre collegamenti con cambio treno a Castel Bolognese