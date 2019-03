Nuovi orari di apertura al pubblico dell’Unità Servizi Demografici

L'amministrazione comunale di Forlì amplia i servizi telematici e gli orari di apertura al pubblico dell’Unità Servizi Demografici, in piazzetta della Misura 5. Sarà possibile accedere ai servizi di certificazione e di prenotazione online delle carte di identità elettronica. Questi i nuovi orari: da lunedì a venerdì 8.30-13.00; sabato 8.30 - 12.30; giovedì pomeriggio 14.30-17.00.

Per quanto riguarda i singoli uffici e sportelli, le pratiche di residenza sono accesso libero dal lunedì al venerdì dalle ore 8.30 alle ore 12.30 (giovedì pomeriggio e sabato mattina esclusivamente su appuntamento telefonando al numero 0543 712327). Per quanto riguarda le carte di identità elettroniche solo su appuntamento telefonando ai numeri 0543.712327 dal lunedì al venerdì dalle ore 8.30 alle ore 12.30; oppure ai numeri 0543.712444 - 0543712445, dal lunedì al sabato dalle ore 8.30 alle 13 e nel pomeriggio delle giornate di lunedì, martedì, giovedì e venerdì dalle ore 15 alle 18.30.

Accesso libero AL lunedì, martedì, giovedì e venerdì mattina per l'ufficio matrimoni; mentre giovedì pomeriggio, mercoledì e sabato solo su appuntamento telefonando al numero 0543 712329. L'ufficio elettorale sarà aperto dal lunedì al venerdì, giovedì pomeriggio; chiuso il sabato. Infine lo Sportello per cittadini dell'Unione Europea sarà aperto dal lunedì al venerdì dalle 8,30 alle 11.

Trasferimenti di residenza on line

Per quanto riguarda i trasferimenti di residenza on line è possibile inoltrare la dichiarazione di trasferimento di residenza o di cambio di indirizzo in modalità completamente telematica accedendo al sito del Comune di Forlì e seguendo il percorso: Guida ai Servizi - Procedimenti comunali - Anagrafe ed elettorale - Trasferimenti di residenza da altro comune o dall'estero oppure Cambio di indirizzo all'interno del comune.