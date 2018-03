Nuovi proprietari per il Testori: il centro di produzione teatrale Elsinor acquisisce il teatro

Dopo aver prodotto numerose opere teatrali, organizzato rassegne annuali e laboratori a Forlì e aver avvicinato i giovani al mondo del teatro, il centro di produzione teatrale Elsinor ha acquisito a tutti gli effetti il teatro Testori. Il fidanzamento tra il Testori e Elsinor dura ormai da anni in quanto la società aveva già in gestione il cartellone del palco forlivese. Dal 2 marzo scorso, grazie ad un mutuo di 300mila euro erogato dalla Banca di Forlì, l'unione è stata consolidata e il Testori di Forlì è diventato a tutti gli effetti la terza sede di Elsinor insieme ai teatri Fontana di Milano e Cantiere di Firenze.

"Desideriamo festeggiare con tutta la cittadinanza questo grande passo - dice Giuditta Mingucci di Elsinor, direttrice artistica del Testori - quindi abbiamo organizzato per la giornata di sabato 24 aprile una serie di attività incentrate sulla creatività e sulla tecnologia che culmineranno con uno spettacolo serale della compagnia spagnola "Teatro en vilo". Abbiamo invitato diversi ospiti internazionali con cui il pubblico potrà interfacciarsi durante il corso della giornata". Per quanto riguarda il futuro dell'arena forlivese, "la prossima stagione del Testori manterrà la stessa struttura diversificata delle precedenti edizioni- continua Mingucci - e continueremo ad ospitare iniziative proposte da altre realtà del territtorio. Amplieremo inoltre il respiro delle nostre produzioni rapportandoci con altri paesi dell'Europa. A tal proposito questa primavera ospiteremo per dieci giorni proprio qui a Forlì una trentina di artisti provenienti da dieci paesi europei al fine di creare tre produzioni teatrali che verranno messe in scena sui palchi dei diversi paesi". Alcune modifiche verranno apportate anche alla struttura esterna dell'arena in quanto al fine dell'acquisizione sono stati presi accordi, da parte di Elsinor con la società uscente, per realizzare i lavori sul tetto della struttura che al momento è realizzato in eternit; "tra aprile e l'estate 2018 verranno compiuti i lavori di smaltimento ", assicura il presidente di Elsinor, Gianluca Balestra.

Con l'acquisto del Testori da parte del centro di produzione teatrale Elsinor, che conta all'attivo spettacoli come "I promessi sposi" e "Riccardo III" e che debutterà il prossimo giugno con al Festival di San Miniato con l'opera "La masseria delle allodole", il patrimonio culturale forlivese si consolida ulteriormente. Secondo l'assessora alla Cultura, Musei e Politiche Giovanili, Elisa Giovannetti questa costituisce "l'ennesima prova che la città di Forlì è nel mirino di iniziative culturali di alto livello"; aggiunge anche che "l'amministrazione comunale ha sostenuto e valorizzato questa nuova avventura, e continuerà a farlo, perchè costituisce un'opportunità per tutta la cittadinanza e si inserisce nella trafila di contenitori culturali che arricchiscono la città".