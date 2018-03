Sarà una Forlì sempre più "free wifi": in arrivo altri 55 punti d'accesso

Nuovi punti "free" per l'accesso ad internet. Lo ha annunciato martedì pomeriggio l'assessore con delega all'Innovazione Tecnologica Maria Grazia Creta, rispondendo ad un question time presentato dal consigliere comunale del Movimento 5 Stelle, Daniele Vergini, nel quale chiedeva l'eventuale partecipazione dell'amministrazione comunale ad un bando europeo, in scadenza il 15 maggio, che assegnerà dei voucher da 15mila euro per l’installazione di hotspot Wi-fi nei comuni della comunità europea, definendo l'occassione "imperdibile per aumentare la qualità del servizio ed esterlo a luoghi di cultura e sedi di quartiere".

"Il Comune - spiega l'assessore Creta - si è già attivato e sta studiando le condizioni dell'avviso pubblico e sta predisponendo la registrazione necessaria per l'eventuale presentazione delle domande nel mese di maggio". Creta ha inoltre ricordato che "nell'aprile del 2017 il Comune ha partecipato al bando regionale. Siamo stati tra i migliori e quindi stiamo installando 55 access-point, che sono collegati al nuovo circuito regionale "Emilia Romagna Wifi", che prevede l'accesso libero senza password e senza limiti di tempo".

Tra i punti interessati il Teatro comunale Diego Fabbri, il Centro Donna comunale, la piscina comunale (sia interno che esterno), il completamento dei Musei San Domenico, la Biblioteca Comunale, il Ginnasio Sportivo, la Fabbrica delle Candele, il Pattinodromo, il Parco della Resistenza, il palazzetto dello sport, oltre agli altri già esistenti.

"La connettività è una delle cinque stelle del nostro movimento - ha risposto un "soddisfatto" Vergini -. Riteniamo importanti non perdere occasioni importanti come questa per aumentare ed incentivare l'utilizzo di internet, anche perchè con 15mila euro si possono installare ottime attrezzature. Noi riteniamo che anche le sedi di quartiere debbano essere dotate di connessione libera. E' indispensabile per incrementare la partecipazione dei cittadini alla "cosa pubblica", tema che sarà trattato anche nel nostro programma elettorale delle prossime elezioni amministrative".