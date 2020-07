Nuovi spazi per far correre e giocare i cani: in arrivo sette aree nei quartieri

Prenderanno il via in questi giorni, per concludersi nell'arco dei prossimi mesi, i lavori per la realizzazione e l'allestimento di sette nuove aree di sgambatura cani in vari punti del territorio forlivese. "In tutto - spiega l'assessore con delega al verde pubblico Giuseppe Petetta - le aree di sgambatura che abbiamo progettato partendo dalle segnalazioni dei comitati di quartiere sono sette e verranno realizzate in via Piolanti (quartiere Bussecchio), in viale Bologna (quartiere Romiti), in via Vico (quartiere Coriano), in via Friuli incrocio via D. Anzani (Parco urbano - quartiere Ca’Ossi), in via Malguaia – Gandhi (quartiere San Martino), in via dei Carradori (quartiere Carpinello) e in via Alessandro Manzoni (area Portici)".

Prosegue Petetta: "Il progetto, che ha un costo complessivo di circa 200mila euro, prevede una prima fase di messa in posa delle recinzioni in rete metallica e la riqualificazione del verde pubblico con la piantumazione di nuovi alberi che possano dare ombra ai fruitori, una seconda tranche di lavori per la realizzazione delle fontanelle per l'approvvigionamento dell'acqua e infine il perfezionamento dell’area verde con le panchine e i cestini per le deiezioni dei cani".

"Quello che abbiamo inteso promuovere attraverso questi interventi, frutto di un'attenta interlocuzione tra i comitati di quartiere e l’amministrazione - conclude Petetta - è la riqualificazione e la valorizzazione di alcune aree verdi del nostro comprensorio, dotandole di sgambatoi per cani laddove il servizio era carente se non addirittura inesistente".