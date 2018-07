Autostrada A14, entrano in azione i nuovi tutor: ecco come funzionano

Entrano in funzione da venerdì anche lungo l'autostrada A14 Bologna-Taranto i nuovi sistemi Tutor. Il nuovo sistema (SICVe-PM, Sistema informativo per il controllo della velocità con tecnologia PlateMatching) consentirà una scansione più precisa delle targhe dei veicoli, che a volte portavano a confondere alcuni numeri e lettere se erano un po’ rovinati o le targhe sporche. "I vecchi Tutor portavano a cestinare almeno il 4% delle infrazioni avvenute", afferma l’ingegnere Enrico Pagliari dell’Aci. "I sistemi di rilevamento di seconda generazione - si legge sulla scheda tecnica della società che ha brevettato il sistema - invece di basarsi sul riconoscimento automatico delle targhe, mettono a confronto le immagini dei veicoli, determinandone la reciproca verosomiglianza".

La storia del brevetto "copiato"

Autostrade per l'Italia era stata condannata a rimuovere e distruggere tutti i Tutor esistenti sulla rete autostradale, dopo che il giudice aveva riconosciuto una piccola azienda di Greve in Chianti, la Craft, come titolare del brevetto del sistema di controllo della velocità. Autostrade per l'Italia aveva replicato in un primo momento specificando che il Tutor non sarebbe stato rimosso ma sostituito immediatamente con un altro sistema.