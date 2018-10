Nuovo asfalto per via Mazzatinti e via Quarantola: partono i lavori

Nuovo asfalto per un tratto di via Mazzatinti ed un tratto di via Quarantola. I lavori avranno inizio venerdì, salvo condizioni meteo avverse, e si protrarranno per circa quattro giorni lavorativi. Per consentire l'opera saranno attivati provvedimenti temporanei di modifica e limitazione della circolazione e della sosta, oltre a restringimenti della carreggiata e a indicazione di deviazione su percorsi alternativi. In particolare verrà istituita la circolazione a un senso unico sulla via Mazzatinti (nel tratto da via Campo degli Svizzeri a via Quarantola) e sulla via Quarantola (da via Mazzatinti a viale Risorgimento), con direzione di marcia da via Campo degli Svizzeri a viale Risorgimento. L'Impresa Esecutrice dispone dell'ordinanza necessaria ed è incaricata di predisporre a propria cura e spese la idonea segnaletica di cantiere, di indicazione dei percorsi alternativi, oltre alla regolamentazione del traffico attraverso i propri “movieri” o impianto semaforico.