Nuovo assessore per il Comune di Bertinoro: Sara Londrillo alla cultura

Giovedì il sindaco Gabriele Antonio Fratto ha nominato Sara Londrillo nuovo Assessore del comune di Bertinoro. Londrillo classe 1971 è laureata in Lingue e Letterature Straniere Moderne. L'assessore Sara Londrillo lavora all'interno dell'Ateneo di Bologna in cui ha ricoperto ruoli decisionali importanti (attualmente è responsabile dell'ufficio orientamento e relazioni col pubblico URP Cesena e Forlì). Abita in una delle frazioni che caratterizzano Bertinoro, Ospedaletto, ed è pronta per raccogliere l'eredità di Giorgio Ghezzi.

Dice il sindaco Frato: "Non posso in questa occasione non rivolgere a Giorgio Ghezzi un pensiero carico di affetto, rispetto e ringraziamento per quanto ha dato alla nostra comunità e per i passaggi che sta svolgendo con Sara per permetterle di essere immediatamente operativa. Già in queste ore Sara programmerà attività di aggiornamento interno con gli uffici e di decisioni rispetto alle deleghe che le ho assegnato: Politiche educative – cultura – valorizzazione patrimonio culturale. Sarà operativa anche sotto Ferragosto e si inserirà nei temi più imminenti tra i quali l'inizio del nuovo anno scolastico e la preparazione culturale della Festa dell'Ospitalità. Il neo-assessore è già disponibile a ricevere cittadini e associazioni su appuntamento, contattando la segreteria. Sarà presentato ufficialmente nel prossimo Consiglio Comunale".