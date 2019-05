Nuovo assetto della viabilità a Porta Schiavonia, sopralluogo del sindaco

Sopralluogo del sindaco Davide Drei al cantiere di piazza di Porta Schiavonia, dove è stato ridisegnata la viabilità con la creazione di due grosse rotonde. Giovedì mattina il sindaco uscente ha voluto constatare di persona lo stato dell'intervento, con il cantiere che è ancora da completare per quanto riguarda la realizzazione delle rotatorie definitive, mentre con i separatori di traffico provvisori si è riusciti a calibrare meglio gli spazi per la circolazione a fianco della porta.

Il cantiere è iniziato prima di ferragosto e nella configurazione attuale si è concluso ai primi di maggio. Il progetto si poneva il duplice obiettivo di aumentare la sicurezza nelle intersezioni e di valorizzale il piazzale di Porta Schiavonia, riservandolo all'utilizzo ciclo-pedonale, restituendo agli spazi la dimensione di piazza urbana, in particolare creando uno spazio pedonale in pietra e aiuole intorno al monumento, quel che resta a Forlì delle mura cittadine.

La riorganizzazione della mobilità è avvenuta tramite un sistema composto da una rotatoria (incrocio viale Bologna, viale Italia e viale Salinatore) ed una semi-rotatoria (incrocio Corso Garibaldi, Via Del Portonaccio e Viale Salinatore), aventi, entrambe, diametro di 30 metri, con lo scopo di fluidificare il traffico veicolare con conseguente accorciamento dei tempi, delle distanze di percorrenza (circa 450 metri) garantendo una sensibile riduzione delle emissioni inquinanti mediante la creazione di un percorso diretto per i veicoli provenienti da viale Salinatore e diretti a Faenza/Bologna ed il conseguente alleggerimento del traffico lungo via del Portonaccio e nell'ultimo tratto di viale Italia. È stato realizzato nuovo assetto dei collegamenti ciclabili in modo da garantire la continuità di tutti i percorsi confluenti nella piazza, creando un nodo di connessione delle varie direttrici dotate di percorsi ciclabili (viale Salinatore, corso Garibaldi, viale Italia, viale Bologna).