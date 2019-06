I lupi attaccano ancora ed uccidono, l'allevatore disperato: "Chiedo aiuto al Prefetto"

È successo ancora e sempre nello stesso allevamento di Antonio Lallo. Ma questa volta i lupi non sono venuti di notte, ma alle 20.40. E' l'allevatore stesso che racconta quanto accaduto: "Erano circa le 20.30 quando una vicina, insospettita dal trambusto, si è affacciata e ha visto un lupo accanirsi su un agnello nero. Poi, intorno alle 22, un altro vicino ha sentito abbaiare i cani e mi ha telefonato. Quando sono arrivato i lupi erano ancora lì. Una pecora era già sgozzata. Sono uscito di corsa dalla macchina e mi sono avventato su uno dei lupi che è scappato e l'altro ha sbattuto contro la portiera spaventando mia moglie che era già sconvolta nel vedere tutti gli animali rimasti ricoperti di sangue". L'attacco si era concluso con tre pecore morte ed una gravemente ferita. Sul posto sono intervenute le forze dell'ordine, che hanno accertato la triste realtà.

Il bilancio degli attacchi è pesante ed è lo stesso Lallo a presentarlo: "Allo stato attuale hanno ucciso 22 tra pecore e agnelli, una capra e ferito diversi animali. Io ho perso tutto e non so più a che santo votarmi. Ho contattato la Forestale, ma dicono che non possono fare nente perché sono animali protetti e devo rivolgermi alla regione. Ribadisco che mi trovo alla fine di San Martino in strada e non in montagna. Sono in piena pianura e ora il lupo attacca senza paura anche di giorno". L'allevatore ha chiesto un incontro col prefetto Antonio Corona: "Vediamo se me lo concede". La situazione è critica: "Ogni giorno siamo costretti a fare la ronda. Pare che le pecore siano protette solo a Pasqua. Ora cominceremo la raccolta delle firme affinché vengano portati nel loro habitat".

Foto di archivio