Spettacoli rinviati: il Teatro Diego Fabbri ridisegna la programmazione

Il Teatro Diego Fabbri di Forlì aggiorna il suo calendario degli eventi dopo lo stop forzato per le misure disposte dal Decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri contro il diffondersi del nuovo coronavirus. "Rossini Ouvertures" di Spellbound Contemporary Ballet previsto per la rassegna Danza il 29 febbraio andrà in scena domenica 19 aprile alle ore 21. Il reading "I fatti della Uno Bianca" di Michele Di Giacomo previsto al Ridotto del Teatro per la rassegna Incontri il 5 marzo andrà in scena giovedì 23 aprile alle 18.

"I Miserabili" con Franco Branciaroli previsto per la rassegna Prosa dal 5 all’8 marzo andrà in scena lunedì 13 aprile (Lunedì dell’Angelo) alle ore 16 (turno D),martedì 14 aprile alle 21 (turno B), mercoledì 15 aprile alle ore 21 (turno C) e giovedì 16 aprile alle ore 21 (turno A). Il programma, comunicano dal Diego Fabbri. "sarà aggiornato sulla base di ulteriori, eventuali decreti o ordinanze".