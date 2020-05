Il Polisportivo Comunale Guido Monti ha un nuovo campo da basket. Si tratta, spiega il vicesindaco con delega allo sport Daniele Mezzacapo, "di una struttura non solo nuovissima, ma strutturalmente stabile e fruibile da tutti i cittadini in piena sicurezza. La realizzazione di questo campetto in tempi rapidissimi è l’ennesima testimonianza che questa Giunta non sta a guardare ma lavora per dare risposte concrete all'intera comunità".

"Anche in un periodo come questo, di estrema difficoltà dal punto di vista operativo e di prosieguo dei lavori pubblici, abbiamo fatto di tutto per rispettare la parola data e consegnare ai cittadini un impianto all'avanguardia - conclude il vicesindaco -. Quello del Polisportivo Monti è un esempio di come può e deve lavorare una pubblica Amministrazione che pensa al benessere collettivo. Nel nostro caso, non è il primo e non sarà di certo l’ultimo".