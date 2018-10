Nuovo carcere, l'annuncio del sottosegretario Morrone: "Al via la gara per l'affidamento dei lavori"

Al via la gara di affidamento dei lavori di realizzazione del nuovo istituto penitenziario di Forlì. Ne dà notizia il sottosegretario alla Giustizia Jacopo Morrone, che si è attivato per sbloccare un progetto in stand by da circa 15 anni. "Sono molto soddisfatto dell’esito della vicenda che vedrà la ripresa dei lavori della nuova struttura, indispensabile per il territorio - commenta Morrone -. Siamo riusciti ad individuare risorse che superano i 34 milioni e 600.000 euro, che se non fossero stati destinati, almeno in parte, prima del 31 dicembre si sarebbero persi tra le pieghe del bilancio dello Stato".

"Il Governo del cambiamento passa anche dalla concretezza con cui si affrontano i problemi dei territori e si dà seguito, nonostante le tante complicazioni, alle richieste della comunità - conclude -. Questo intervento completa la struttura carceraria che, una volta ultimata, potrà accogliere 255 detenuti. Voglio, infine, ringraziare per la preziosa collaborazione in questa circostanza Francesco Basentini, capo dipartimento dell’amministrazione penitenziaria, Barbara Casagrande, direttore generale Edilizia statale del Ministero delle Infrastrutture e trasporti, e Pietro Baratono, provveditore Opere pubbliche di Bologna".