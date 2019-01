Nuovo carcere, Drei: "Sono preoccupato, servono certezze sul percorso e tempistica dei lavori"

Lo stop del bando sulla realizzazione del nuovo carcere preoccupa il sindaco Davide Drei. Il primo cittadino, rispondendo ad un question time presentato dal capogruppo Pd Valentina Ancarani, ha annunciato che scriverà al Ministero dei Trasporti e delle Infrastrutture "per ribadire la situazione in cui versa lo stato della costruzione, rivendicando anche la priorità riguardante la necessità del trasferimento della struttura penitenziara di via Della Rocca per questioni di funzionalità e di benessere e dignità di tutta la comunità carceraria (agenti di Polizia Penitenziaria, aeducatori, personale amministrativo e detenuti)".

Drei ricorda inoltra la "necessità di avere certezze sul percorso e tempestica dei lavori (servono opere accessorie per l'insediamento del carcere nella zona del Quattro) e "il tema della riqualificazione della porzione del centro storico, Cittadella e Rocca, nella sua posizione strategica". "Dal governo e dal ministero competente serve una risposta chiara sul percorso che non più attendere e che deve attendere procedure di realizzazione delle gare chiare e ben gestite perchè non possiamo aspettare una situazione così grave e così critica".