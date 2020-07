Contagiato dalla sorella rientrata dall'estero: nuovo caso di positività al covid in provincia

Si aggiorna a 1.775 il numero di casi complessivi di covid-19 nella provincia di Forlì-Cesena. Sulla base dei dati comunicati lunedì dall'Ausl, è stata riscontrata una nuova positività a Cesenatico, mentre resta invariato a 964 il numero complessivo di casi da marzo nel Forlivese. Da venerdì non sono state comunicate nuove guarigioni: nel Forlivese coloro che hanno sconfitto la malattia dall'inizio dell'epidemia sono 837, mentre nel Cesenate 702, per un totale in provincia di 1.539 guariti. Sono complessivamente 194 le vittime accertate da covid-19, 111 delle quali nel Forlivese.

Il nuovo positivo

Il nuovo positivo è un 72enne che si trova in isolamento domiciliare. Il contagio è avvenuto a causa del rientro della sorella dall'estero, da un paese europeo. Il quadro non è critico, l'uomo è asintomatico, ovviamente l'Ausl sta svolgendo un'indagine per tracciare i contatti più stretti dell'uomo. Anche il nuovo caso cesenaticense conferma la tendenza più attuale del virus, cioè positività portate da persone che rientrano dall'estero, in particolare da Paesi che si trovano nel pieno dell'emergenza. Emblematico il mini focolaio che si è sviluppato negli scorsi giorni a Cesena e ha coinvolto cinque cittadini del Bangladesh di ritorno dal paese asiatico.

Le buone notizie

Tra le notizie positive di lunedì la chiusura dell'ultimo reparto Covid Post Acuti gestito dall’equipè dell’unità operativa di Geriatria e Lungodegenza all'ospedale "Maurizio Bufalini" di Cesena. Era stato aperto il 23 marzo scorso nel pieno dell’emergenza sanitaria, e dopo la chiusura il giorno 27 maggio del reparto Covid di Medicina Interna, era rimasto l’unica degenza ospedaliera covid dedicata alla cura e all’assistenza dei pazienti affetti da coronavirus.