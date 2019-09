Vigili del Fuoco, cambio al vertice della dirigenza: insediato il nuovo comandante

Cambio al vertice al comando provinciale dei Vigili del Fuoco di Forlì-Cesena. Il comandante Roberto Toldo, insediatosi in viale Roma nel settembre del 2018, ha ceduto dal primo settembre il testimone a Salvatore Demma. 64 anni, siciliano d'origine e bolognese di adozione, dopo aver guidato il comando provinciale di Padova, dal 2014 al 2019 ha retto la base di Reggio Emilia. A fine maggio è stato promosso dirigente superiore, assumendo l'incarico alla Direzione Regionale Vigili del Fuoco Emilia Romagna di dirigente dell'ufficio per il Soccorso Pubblico, colonna mobile regionale e servizio antincendio boschivo. Ora il nuovo incarico in Romagna.

Quello dei Vigili del Fuoco è il massimo referente del corpo dello Stato che si occupa, sempre in prima linea, delle più grandi emergenze in soccorso della popolazione. Un dispositivo di sicurezza fatto di molto addestramento e mezzi e attrezzature altamente specializzati. Nel territorio provinciale ci sono quattro sedi permanenti (Forlì, Cesena, Rocca San Casciano e Bagno di Romagna) ed altrettante gestite dai vigili del fuoco volontari (Modigliana, Civitella, Cesenatico e Savignano).

Nella foto Roberto Toldo