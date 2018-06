PolStrada di Rocca, via libera al trasloco all'ex caserma dei pompieri: "Evitata la chiusura del presidio"

Via libera al trasferimento del distaccamento della Polizia Stradale di Rocca San Casciano all'ex caserma dei Vigili del Fuoco di proprie del Comune. Lo annuncia il sindaco Rosaria Tassinari, che ha ricevuto l'informativa del Ministero dell'Interno attraverso la Prefettura di Forlì-Cesena. La comunicazione, commenta il primo cittadino, "premia la lungimiranza e l’impegno di questa amministrazione che da tempo, al fine di evitare che dopo quasi sessant’anni questo importante presidio di Polizia lasciasse la vallata, ha offerto a titolo gratuito e nello stato in cui si trova, lo stabile di sua proprietà prima occupato dai Vigili del Fuoco, ora trasferiti nella nuova sede".

"Oggi senza questa disponibilità offerta dall’amministrazione comunale il distaccamento sarebbe sicuramente stato chiuso, vanificando anche gli sforzi del Prefetto di Forlì Cesena che si è sempre speso perché il territorio non perdesse questo importante presidio di Polizia ed a cui va un sentito ringraziamento a nome mio personale e di tutta la comunità di Rocca San Casciano, che mi onoro di rappresentare - continua Tassinari -. Voglio ricordare che gli sforzi fatti in questi anni dalla mia amministrazione e da tutti i soggetti che mi hanno supportato in questa battaglia come il sindacato di Polizia Siulp, l’Asaps di Giordano Biserni, i parlamentari del territorio di ogni schieramento politico, andranno ora consolidati perché il distaccamento possa uscire dalle nebbie della precarietà".

"La battaglia che abbiamo intrapreso e che speriamo di portare positivamente a termine, non è stata una battaglia nel solo interesse degli abitanti della vallata del Montone, ma è stata una battaglia per tutto il territorio della provincia di Forlì- Cesena, perché, mi piace rammentarlo ancora una volta, la chiusura del distaccamento avrebbe cancellato, con un tratto di penna per sempre dagli organici della Polizia di Stato della nostra provincia le 19 unità previste nell’organico - continua il sindaco -. Quegli organici rappresentati da persone che ogni giorno si spendono per la sicurezza stradale di tutta la provincia di Forlì-Cesena, dal passo del Muraglione a Cesenatico come si può vedere dai resoconti degli organi di stampa".

"Ho già chiesto di incontrare il rappresentante del Governo eletto nel nostro territorio Jacopo Morrone Morrone, che mi ha già assicurato che quanto prima mi riceverà, per chiedergli un suo personale impegno perché si potenzi l’organico con l’assegnazione del personale che da tempo ha fatto richiesta di essere trasferito al distaccamento - conclude Tassinari -. Queste nuove assegnazioni, anche se non saranno sufficienti a riportare l’organico a quello previsto, insieme al trasferimento definitivo del distaccamento nei locali messi a disposizione dall’amministrazione comunale, auspico saranno sufficienti a mantenere nella vallata del Montone la presenza della Polizia Stradale".