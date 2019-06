Venerdì la prima seduta in forma solenne del nuovo consiglio comunale

Si avvicina la data del primo consiglio comunale, che si terrà in forma solenne con i nuovi eletti alle ultime elezioni amministrative. Il consiglio è convocato per venerdì pomeriggio alle 15,30. Come primo atto, come da norma, lo stesso consiglio comunale dovrà valutare le condizioni di eleggibilità del sindaco e quelle dei consiglieri comunali. Solo queste prime due delibere rendono l'assise legalmente funzionante. Quindi ci sarà il giuramento del sindaco Gian Luca Zattini. Espletate queste attività, il consiglio comunale dovrà quindi eleggere al suo interno il suo Presidente e il vice-presidente. Il primo cittadino presenterà quindi la sua squadra di 9 assessori.