Diocesi, eletto il nuovo Consiglio Diocesano di Azione Cattolica: "Aiutate la Chiesa in questo cambiamento d'epoca"

"Ho un popolo numeroso in questa città". Domenica il nuovo teatro parrocchiale di Vecchiazzano ha ospitato la 17esima assemblea diocesina di Azione Cattolica di Forlì-Bertinoro. 214 delegati provenienti dai consigli parrocchiali di Azione Cattolica delle 24 associazioni territoriali di base si sono riuniti per definire ed approvare il documento programmatico, ovvero le linee progettuali e gli orientamenti dell’Azione Cattolica, per il triennio 2020-23, verificare il cammino percorso fino ad ora e progettare con rinnovato slancio il futuro. Molto sentita la relazione di fine triennio della Presidenza diocesana che richiama ciascuno "a fare la sua parte e a partecipare alla costruzione della Chiesa e della Storia, guardando alla vita in maniera appassionata" e stimolante l'intervento del vescovo Livio Corazza, il quale chiede proprio all’Azione Cattolica di "aiutare la Chiesa locale ad essere fermento in questo cambiamento d'epoca che vede le nostre comunità chiamate a rinnovarsi".

Nello stesso giorno ciascun delegato è stato chiamato ad esercitare il proprio diritto di voto ed è stato eletto il Consiglio Diocesano dell’associazione, composto da 20 persone. I rappresentanti per l’Azione Cattolica dei Ragazzi sono Laura Fiori (San Paolo), Benedetta Cordara (Forlimpopoli), Mara Andreozzi (Vecchiazzano), Giovanni Farolfi (Regina Pacis) e Paolo Giannini (Bussecchio). I rappresentanti per i Giovani sono Cesare Montalti (Pianta), Sara Sintoni (San Martino in Villafranca), Federica Ghirotti (Ronco-Selva-Santa Rita), Irene Brandinelli (Ronco-Selva-Santa Rita), Francesca Alemanni (Roncadello-Barisano)

I rappresentanti per gli Adulti sono Evangelista Castrucci (Regina Pacis), Agnese Fabbri (Romiti), Roberto Faggi (San Paolo) e Massimo Vitali (Ravaldino). I rappresentanti per i Presidenti Parrocchiali sono Michela Dassani (Pianta), Riccardo Ricci (Romiti), Cinzia Nanni (Bussecchio), Raffaella Ravaioli (Regina Pacis) e Silvia Zanzani (Ravaldino). All’interno dello stesso consiglio saranno presenti anche le due segretarie per il Movimento Studenti di AC (MSAC) Alice Foschi e Francesca Ghetti, il segretario per il Movimento dei Lavoratori AC (MSAC) Cesare Visotti, un rappresentante per il Laboratorio della Formazione e quattro assistenti diocesani. Il primo appuntamento del nuovo consiglio eletto è previsto per lunedì prossimo, giorno in cui verranno eletti i responsabili diocesani per ogni settore (Adulti, Giovani e ACR) e sarà votata la terna di persone che verranno presentate al vescovo Livio, il quale nominerà tra queste il nuovo presidente diocesano di Azione Cattolica.