Forlimpopoli, la presidenza della Protezione Civile è rosa: al vertice Marta Benvenuti

Eletto il nuovo consiglio direttivo della Protezione Civile Forlimpopoli “Valerio Grassi”. La base associativa, composta da 110 soci, si è espressa nel dare un segnale sia di continuità rispetto al consiglio precedente, confermando l'incarico a 3 dei membri uscenti, sia di forte rinnovamento soprattutto per la presenza femminile. E proprio una donna, Marta Benvenuti, è stata eletta presidente durante i lavori del primo consigliodirettivo tenutosi giovedì nela sede di Selbagnone.

Benvenuti in primis ha ringraziato il presidente uscente, Pier Paolo Parisi, c"he in questi tre anni di mandato ha guidato l'associazione di volontariato con impegno, concretezza e generosità, supportato da un consiglio direttivo altrettanto efficiente e intraprendente". "L’associazione di cui riceviamo il testimone – dice Marta - è conosciuta come realtà estremamente efficiente negli interventi di emergenza, ma anche come consesso di persone dinamiche e disponibili, animate da spirito di collaborazione e da una forte spinta al bene comune. Il nuovo consiglio direttivo si è dato come compiti quelli di dare continuità alla crescita dell'Associazione, di lavorare su nuovi progetti per divulgare la cultura di Protezione Civile e di impegnarsi per qualificare ulteriormente le competenze degli associati, puntando sulla formazione e l’informazione".

La vice presidenza è stata confermata a Giuseppe Libretti, "che ha coordinato con competenza e spirito solidaristico le attività svolte dai volontari in risposta alla recente emergenza da covid nel territorio di Forlimpopoli". Sono stati inoltre assegnati degli incarichi specifici ai componenti il consiglio direttivo: a Valentina Masoni è stato conferito l’incarico di tesoriera, Barbara Casadei è stata incaricata di seguire la Segreteria e le pubbliche relazioni, a Giancarlo Castellini è stata affidata le responsabile del magazzino e delle manutenzioni ordinarie, ,emtre Claudio Batani è stato nominato responsabile delle emergenze. Parisi sarà il responsabile degli eventi e della gestione della cucina, Graziano Rinaldini e Serenella Vasini saranno responsabili del coordinamento dei volontari e della formazione. Il numero di Protezione Civile Forlimpopoli è 3496520702, mentre il numero Emergenze Forlimpopoli è 3892324228