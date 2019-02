Nuovo presidente e direttivo per il Circolo Acli "Il Ponte" di Meldola

Si è tenuta l'assemblea dei soci del Circolo Acli "Il Ponte" di Meldola che ha eletto il nuovo direttivo. Il nuovo presidente è Samuele Branchetti, che succede a Daniela Ravaioli. Il vice presidente è Pier Augusto Rossi, mentre il segretario è Renato Cappelli. Fanno parte del direttivo anche Ravaioli e Matteo Petrini. Il presidente uscente ha ricordato le numerose iniziative organizzate negli ultimi 5 anni di attività, ringraziando i soci e il direttivo del circolo per la collaborazione e l’impegno. L'elenco delle principali iniziative realizzate è disponibile di seguito e spazia dall’organizzazione di incontri su temi di attualità e percorsi di formazione, ad iniziative culturali e di beneficenza in collaborazione con Associazioni del territorio. "Il nuovo direttivo - afferma Branchetti - proseguirà nell'azione condotta in questi anni, cercando di costruire un dialogo sempre più forte e coinvolgente tra i cittadini, creando momenti di riflessione e approfondimento sui temi del lavoro, dell’economia, sul valore dell'impegno politico, sui principi che orientano le nostre scelte, sulle iniziative concrete che possiamo realizzare per una società più giusta, solidale e fraterna".