Nuovo direttore sanitario di Ausl Romagna, la soddisfazione del sindaco Cavallucci

Il Sindaco Roberto Cavallucci esprime grande soddisfazione per la nomina, compiuta dal Direttore Generale Tiziano Carradori, del Dott. Mattia Altini a Direttore Sanitario dell'Ausl Romagna. Nell'augurare al Dott. Altini, Presidente nazionale dei medici-manager e già Direttore Sanitario di IRST, un buon lavoro, sottolinea che "Altini rappresenta una figura di altissimo livello professionale e personale e lo ringrazia a nome di tutta l’Amministrazione Comunale per il lavoro compiuto in tanti anni a Meldola presso l’IRST. Sono certo che il Dott. Altini, a cui sono legato da stima, dimostrerà le qualità che lo contraddistingono, contribuendo a migliorare la qualità dei servizi e dell’assistenza sociale e sanitaria della nostra Ausl".

