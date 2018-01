Interventi all'ospedale di Forlì: nuovo ingresso al Padiglione Vallisneri

Continuano i lavori all'ospedale "Morgagni-Pierantoni" di Vecchiazzano. Per un periodo di circa tre mesi la nuova scala esterna del Padiglione Vallisneri, attualmente già in uso come via d’esodo, viene utilizzata per gli accessi a tutti Reparti e Servizi del Padiglione Vallisneri ad eccezione di Anatomia Patologica, Ufficio Relazioni Pubbliche, Prevenzione Oncologica, Centro Prelievi e Day Hospital Oncologico-Irst per i quali restano invariate le modalità di accesso.

I lavori finalizzati al miglioramento sismico del padiglione Vallisneri, sede di attività sanitarie, sono stati realizzati con finanziamento statale (4 milioni e 914mila euro), finanziamento regionale (258.673 euro) e quota Ausl (226.523 euro), per un finanziamento totale di 5 milioni e 400 mila euro e hanno previsto la realizzazione di un rinforzo dei pilastri e la costruzione di una torre di collegamento verticale rinforzo baricentrica, con annessa funzione di percorso verticale per sanitari ed utenza, servito da scale ed ascensori, unitamente alla preziosa funzione di via d’esodo in caso di emergenze.

Il corpo scale è dotato di quattro ascensori “veloci” che conducono ai vari piani del Padiglione e tutta la torre di collegamento è climatizzata. Contestualmente, il vano scale interno (compresi gli ascensori) del Padiglione Vallisneri lato Anatomia Patologica è interdetto ed inutilizzabile per tutto il primo semestre del 2018, per consentire la prosecuzione dei lavori di adeguamento alla normativa sismica e di prevenzione incendi. Sempre nel padiglione Vallisneri, al quarto piano (già sede della Direzione di Presidio, ora trasferita al Padiglione Valsalva), verranno trasferiti, nel mese di febbraio, la direzione di Distretto e delle Cure Primarie e gli uffici amministrativi di supporto, ora nela sede di via Oberdan.

Gli uffici e le attività che si trasferiscono non sono quelli a cui si rivolgono quotidianamente i cittadini, che continueranno ad accedere come ora agli ambulatori e agli sportelli (Cup e altri servizi) nella sede di via Oberdan. Nel frattempo si sono concluse anche le opere per l’adeguamento funzionale, con contestuale rifacimento della pavimentazione, delle tre fermate ospedaliere per servizio pubblico di trasporto su ruota, nel viale dei Lecci.