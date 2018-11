Nuovo locale in centro dedicato ai panini, "Piazza XX settembre diventi un altro polo della ristorazione"

Continuano le aperture di nuove attività in centro storico. Sabato, dalle 17, inaugura “Altrochè pane & vino”, proprio nel cuore del centro cittadino, in piazza XX Settembre, stretto tra l ”Amarissimo” (ex Muffafè) e la sede della Lega Nord. Questa volta si tratta di un locale con una formula particolare, quella della salumeria-paninoteca, dove il panino lo crea il cliente a seconda dei propri gusti. “Abbiamo voluto mettere in campo qualcosa che manca - spiega a Forlitoday il titolare, Gianluca Pini, imprenditore ed ex parlamentare della Lega -. Qui si può mangiare qualcosa di veloce, scegliendo tutti gli ingredienti per un panino, una piadina o un tramezzino. Dal tipo di pane, ai salumi e formaggi, alle verdure e ai condimenti”.

“Offriamo prodotti particolari, ogni settimana 5 tipi di vino e 5 birre diverse – racconta Pini – e due novità che in città non si trovano: il tramezzino veneziano ed i cicchetti, fatti con la baguette tagliata a rondelle, oltre a taglieri di salumi particolari”.

Il locale è piccolo, 30 metri quadrati, ma ci sarà la possibilità di mangiare lì, nei 12 posti su sgabelli, aspettando i permessi per lo spazio esterno con pedana. Ci sarà anche un’applicazione dedicata, che permette di ricevere il proprio panino a domicilio, scegliendo gli ingredienti tramite smartphone o tablet, con consegna in bicicletta nel centro storico. Ad “Altrochè pane e vino” lavoreranno altre due persone. Il locale sarà aperto dalle 10.30 fino alle 20, quindi per apertivi, pranzi e cene sul presto.

Pini ha già un locale nella zona industriale di Forlì, Ruggine, poi è arrivata la decisione di investire in centro storico: “Credo che il recupero centro storico passi anche dal coraggio di investire qui. I ragazzi che hanno riaperto il vecchio Muffafè lo hanno avuto, ma se nasce una sola nuova attività, si rischia sia una cattedrale nel deserto, per cui servirebbero 5- 6 locali nella stessa area. Piazza XX settembre si presta a diventare un’altra nicchia di qualità del centro, aiutando a togliere anche degrado e grigiore”.