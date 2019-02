Un nuovo locale aperto a tutti i viaggiatori: ecco il Circolo Inzir

Venerdì 8 febbraio inaugura un nuovo spazio culturale a Forlì, un locale aperto a tutti i viaggiatori e a coloro che vogliono condividere le proprie esperienze in giro per il mondo: si tratta del Circolo Inzir che apre i battenti in via Bezzecca 10. "Il Circolo Inzir prende vita in un ex edificio industriale di Forlì, comprato dal presidente del Circolo e riconvertito in uno spazio aperto al pubblico", racconta Mattia Fiorentini, uno dei soci fondatori. Lo scopo di Inzir sarà creare occasioni di incontro, "vogliamo che sia un punto d'incontro dove trovarsi e condividere la propria passione per il viaggio - afferma ancora la mente del progetto -, ricevere informazioni e consigli su determinati viaggi e creare una community per fare escursioni sul territorio".

L'idea

L'idea di Inzir nasce proprio dall'incontro tra due viaggiatori, Riccardo e Mattia. Dopo aver percorso il cammino di Santiago in bici, Riccardo Cattalini scopre la sua esigenza di condividere l'esperienza del viaggio con altre persone e conosce Mattia, un giovane forlivese che già da tempo racconta le sue lunghe escursioni tra Africa e Sudamerica. A quel punto il sogno di far vivere i propri viaggi ad altra gente diventa realtà e Riccardo propone l'idea di un circolo di viaggiatori. Il gruppo di allarga e così sette soci, con diverse attitudini di viaggio, si preparano ad accogliere tutti gli appassionati con mostre, racconti, corsi di lingue e workshop per creare una vera e propria rete di viaggiatori. Inzir è un Circolo Arci. Per informazioni scrivere a info@inzir.it, o consultare la pagina Facebook del Circolo.