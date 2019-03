L’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Forlì-Cesena rinnova il suo logo. "L'immagine originale, che resta presente anche nella versione rinnovata, risale a circa 30 anni fa quando nel 1989, in occasione del 34esima Congresso Nazionale degli Ordini degli Ingegneri d'Italia, organizzato nel nostro territorio provinciale, venne indetto un concorso specifico - spiega il presidente Riccardo Neri -. In passato l'Ordine, che ha sede a Forlì, raccoglieva anche gli iscritti del territorio riminese, prima della suddivisione delle Province. Ora che internet e i nuovi mezzi tecnologici hanno creato la nuova spina dorsale dell'intero sistema di comunicazione, è opportuno aggiornare tutti gli strumenti che l'amministrazione ha per diffondere la propria identità fra i 1600 iscritti e i cittadini. Per questo sono stati modificati i colori, messi in risalto i dettagli specifici della figura centrale e inserito un acronimo ben definito sullo sfondo dell'immagine".

"La forma rettangolare ed allungata è perfetta per essere inserita in tutti i materiali divulgativi dei numerosi eventi formativi che l'Ordine organizza per garantire la formazione professionale continua degli iscritti approfondendo tematiche inerenti i processi industriali e impiantistici, l'edilizia in generale, la pianificazione urbanistica e di opere strategiche, la sicurezza degli edifici e sul lavoro, il rispetto dell'ambiente e la sostenibilità, le materie biomediche e collegate all'innovazione in generale, sia che essi siano cartacei che su supporti telematici - continua Neri -. Il rinnovamento del logo dell'Ordine è nato da un confronto e dal colloquio fra gli iscritti giovani e più esperti, in occasione degli eventi aggregativi che si svolgono durante l'anno, fino ad arrivare in seguito a vari ritocchi alla versione finale, che è quella che oggi si presenta". Conclude il presidente: "Il percorso che ha condotto al nuovo logo dell'Ordine raffigura chiaramente le peculiarità del Consiglio Direttivo che si è insediato nel settembre 2017: un gruppo di 15 Consiglieri, che basa le sue attività sul dialogo costante fra generazioni. Un tesoro da preservare al fine di ottenere buoni risultati- alternando energia e forza a saggezza ed esperienze di vita. Una buona politica che permette di garantire il corretto andamento dell'ente".