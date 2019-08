Nuovo medico di base e sportello Cup rinnovato per Santa Sofia: "Lavoro di squadra con l'Ausl"

Una farmacia comunale rinnovata ed un nuovo medico di base per Santa Sofia. Si tratta di Giuseppe De Caro, che riceverà i pazienti nell'ambulatorio dell'ospedale Nefetti lunedì e giovedì dalle 17.30 alle 18.30 e martedì, mercoledì e venerdì dalle 8 alle 9. "L'arrivo di un nuovo medico che sostituisse il dottor Bertini è stato fortemente voluto dall'amministrazione e, in tal senso, abbiamo lavorato in squadra con l'Ausl - dice l'assessora alla sanità Ilaria Marianin -. Siamo lieti di poter presentare ai cittadini il dottor De Caro e, nella stessa occasione, di accoglierli in un nuovo sportello Cup più comodo e accessibile, senza barriere architettoniche. Ci tengo a sottolineare che gli sportelli Cup con sede all'Ospedale Nefetti resteranno attivi e non subiranno variazioni negli orari di apertura. Il nuovo Centro Unico di Prenotazione, invece, sarà aperto di martedì e giovedì dalle 15.30 alle 18.00, ed è destinato a trasformarsi in un FarmaCup gestito direttamente dalla Farmacia".