Nuovo medico di base a Santa Sofia, è una giovane del paese

A Santa Sofia arriva un nuovo medico di base, in sostituzione del dottor De Caro e – quindi- del dottore Bertini, andato in pensione nel 2019. Si tratta di Maria Elena Olivetti, giovane medico santasofiese che è entrata in servizio a partire da lunedì 9 marzo. “Siamo molto soddisfatti di questa notizia – dice l'Assessora alla Santà Ilaria Marianini – perché a Santa Sofia era oggettivamente necessario un ulteriore medico. Il fatto di avere in servizio una giovane santasofiese è motivo d'orgoglio, in cuor nostro poi sappiamo che la dottoressa Olivetti si dedicherà con passione al suo territorio. Ha già i primi pazienti iscritti e immaginiamo che ben presto ne arriveranno altri.”



La dottoressa Maria Elena Olivetti riceverà nel suo ambulatorio presso l'Ospedale “P. Nefetti” con il seguente orario: lunedì 12.30 – 13.30, martedì 16.30 – 17.30, mercoledì, giovedì e venerdì 11.00 – 12.00. Vista la particolare situazione, inoltre, sono a disposizione dei pazienti i seguenti recapiti: 320.3605559 e 0543 733813. “In questo particolare momento, invitiamo tutti i cittadini a preferire un contatto telefonico con il proprio medico, al fine di evitare la diffusione del COVID 19 – conclude l'Assessora Marianini. Queste indicazioni sono ancor più stringenti per il nuovo ambulatorio, in quanto si trova all'interno dell'Ospedale. L'invito, a tutti, è di rispettare le norme e di spostarsi solo in caso di inderogabile necessità.” Ricordiamo che per informazioni su scelta e cambio del medico di famiglia è possibile contattare il CUP al numero 0543 733811