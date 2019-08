"Verso la Conoscenza": un nuovo murales accompagnerà gli studenti di Santa Sofia

Sabato scorso è stato ufficialmente presentato il murales "Verso la Conoscenza" realizzato dall'Associazione Spazio Arte di Santa Sofia sulle pareti del parcheggio al Villaggio Perilli. L'opera è stata realizzata grazie al contributo della direzione didattica – e in particolare dell'ex dirigente scolastico Giampaolo Canali e dell'insegnante Lorenza Morelli - che ha scelto di investire nel progetto la somma ricavata dalla vendita del libro "Leggere, scrivere e far di conto a Santa Sofia".



"Si tratta di un intervento che qualifica e valorizza il percorso che accompagna gli studenti e le famiglie verso la scuola - dice l'assessore alla Cultura Isabel Guidi - con un'opera in cui convivono una parte colorata e moderna e una dai richiami classici e mitologici. Ringrazio, quindi, i volontari di Spazio Arte, sempre attenti alla scelta dei soggetti rappresentati, ma soprattutto Giampaolo Canali e Lorenza Morelli, prima per aver raccolto le memorie storiche, insieme alla Direzione Didattica, oggi per aver pensato al nostro Comune e aver scelto di investire una somma in un progetto di cui potesse godere tutta la popolazione".