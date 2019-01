Nuove modifiche agli orari dei treni, disagi ai pendolari: "E' per venire incontro alle richieste"

Alcuni disagi per i pendolari romagnoli che si servono dei treni per raggiungere Bologna per lavoro. Da lunedì, infatti, sono entrate in vigore alcune modifiche ai treni regionali, chieste dalla Regione Emilia-Romagna, dopo gli incontri con i comitati dei pendolari e viaggiatori, e introdotti dalle Ferrovie. Si tratta di alcuni dei correttivi reclamati a gran voce dopo il 9 dicembre, quando le Ferrovie hanno introdotto il nuovo orario, sopprimendo fermate specialmente nel Ravennate (come a Godo e a Classe), suscitando la protesta dei pendolari e delle istituzioni locali. Ed ora, fino a quando queste novità non saranno “digerite”, ci potranno essere alcuni disagi per i cambi appena introdotti. “Le novità sono correttamente indicate in tutti i sistemi di vendita, così come ai monitor delle stazioni, mentre per i tabelloni cartacei sono stati affissi degli avvisi con gli aggiornamenti – spiegano dalla sede regionale delle Ferrovie -. Gli avvisi arrivano anche via app, per chi l'ha scaricata. Ci dispiace se l'informazione non è giunta a tutti, ma le modifiche sono partite da appena due giorni”.

Questo, per esempio, lo sfogo di un forlivese su un gruppo Facebook dei pendolari: “Stamattina ho avuto una bella sorpresa, il regionale che partiva alle 6:51 da Forlì in direzione Bologna ora parte alle 6:46. Ovviamente l'ho perso, insieme a molte altre persone. Nei tabelloni degli orari c'è scritto ancora 6:51, in biglietteria mi hanno detto di averlo scoperto ieri anche loro e di non aver avuto tempo di aggiornare i tabelloni degli orari, hanno aggiunto che è "colpa di una protesta dei pendolari" e mi hanno consigliato di fare un bel reclamo scritto. Il controllore ha risposto con la stessa filastrocca: non ne sapevamo nulla, e comunque è colpa dei pendolari. Nessun annuncio vocale né avvisi di altro genere. Sono solo cinque minuti, ma per me fanno la differenza, tutte le mattine. Mi alzerò prima, però intanto oggi arriverò tardi al lavoro. Mi sento veramente presa in giro. Non è questo il modo di trattare le persone”.

Il problema in questione, spiegano dalle Ferrovie, riguarda il treno regionale 2920, la cui partenza da Rimini è stata anticipata di 5 minuti, con effetti quindi in tutte le fermate successive, quali Cesena, Forlì, Faenza, Imola. “La scelta è stata fatta per aggiungere le fermate di Ozzano Emilia e San Lazzaro di Savena, così che i lavoratori e gli studenti che devono raggiungere l'hinterland sud di Bologna non sono costretti a giungere fino a Bologna Centrale, come è stato chiesto dalla Regione. Un importante beneficio per questa utenza di romagnoli – continuano dalle Ferrovie -, per tutti gli altri si è scelto di mantenere l'arrivo a Bologna alle 7,32, che è una fascia oraria di pregio e dove pochi minuti possono fare la differenza per raggiungere il posto di lavoro, per cui l'aggiunta delle due fermate ha avuto come effetto l'anticipo della partenza”.

Non sono per altro le uniche modifiche introdotte per quanto riguarda il movimento passeggeri tra la Romagna e il capoluogo di regione. Anche il regionale veloce 2124 da Ancona a Piacenza ha visto modificati gli orari di passaggio a Imola (6.56) e Castel San Pietro (7.05). Per il ritorno da Bologna alla Romagna, invece, è stata aggiunta la fermata a Ozzano Emilia al regionale veloce 11545 (fermata a Ozzano alle 17.41). Questo comporta anche l'arrivo alcuni minuti dopo a Castel San Pietro terme (17.48) e a Imola (17.56). Infine, nelle modifiche andate in vigore da lunedì la Romagna è coinvolta con l'aggiunta, rispetto all'orario del 9 dicembre, della fermata a Godo alle 16.58 del regionale Faenza-Ravenna delle 16.38, con nuovo arrivo a Ravenna leggermente ritardato di tre minuti, alle 17.10.