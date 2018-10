Il parco ambulanze si rinnova: si aggiunge un'automedica a Forlì, nel comprensorio mezzi 4x4

Si rinnova completamente il parco ambulanze dell'Ausl Romagna. Ed anche il comprensorio forlivese sarà interessato da questa novità. "A Forli sono già stati consegnati due nuove mezzi e sono in fase di consegna una nuova automedica e due ambulanze 4x4 la settimana prossima - spiega Claudio Begliardi, responsabile del 118 Romagna Soccorso -. Attualmente nel comprensorio di Forlì erano operative dieci autoambulanze ed un'automedica. Oltre a queste nuove acquisizioni, ci sarà anche una seconda automedica su Forlì".

"Le ambulanze 4x4 saranno collocate a Modigliana e a Santa Sofia - prosegue Begliardi - in sostituzione dei vecchi mezzi". Per quanto riguarda poi il soccorso con l'elicottero, le piazzole per l'atterraggio sono collocate all'ospedale di Forlì, a Santa Sofia, Rocca San Casciano, San Benedetto in Alpe (entro fine anno) e Premilcuore. "Va detto anche che tutte le piazzole utilizzate per il volo diurno, a partire da agosto, come in tutta l'Emilia Romagna, vengono utilizzate anche per i voli notturni. La tecnologia NVG mette a disposizione infatti sistemi di ausilio alla visione notturna in grado di amplificare i segnali luminosi attraverso l’effetto fotoelettrico".