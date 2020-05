Nuovo polo commerciale, il comitato di quartiere: "Scelta che arrecherebbe un serio danno"

Il coordinatore del comitato di quartiere Coriano-Pianta ospedaletto Josè Molina ha inviato una lettera al sindaco e ai consiglieri di Forlì in merito al progetto del nuovo polo commerciale di via Bertini. "Non è pervenuta nessuna richiesta di parere al Comitato, cosa che sarebbe stata auspicabile costituendo tale variante un impatto significativo sulla qualità della vita dei residenti - si legge nella missiva - La variante va a modificare una precedente delibera del 2017 e prevede l’inserimento di una struttura ipermercato alimentare di 2500 mq fra le vie Bertini e Balzella. Il comitato si fa interprete della preoccupazione di molti residenti del quartiere Coriano che ci hanno contattato a vario titolo e segnala che la zona è già ampiamente servita da strutture di distribuzione alimentare: Simply in via Balzella, Aldi in via Bertini, Conad City in via Marsilio da Padova, Famila in via Cervese angolo via Bertini, Conad Iper di via Punta di Ferro, tutte a pochi minuti di distanza l’una dall’altra".

"Questa scelta, secondo noi, se venisse confermata, andrebbe a gravare in modo consistente e peggiorativo sulla viabilità di via Balzella-Bertini e di tutte le vie attigue, che non possono sostenere un ulteriore incremento di traffico di auto e di camion, con aumento dell’inquinamento atmosferico in un quartiere già quotidianamente in sofferenza - prosegue il coordinatore del comitato di quartiere - Si aggiunga poi che la piccola distribuzione alimentare e tutte le attività commerciali in esso presenti, messe a dura prova dal lockdown appena concluso, invece di essere sostenute da politiche di valorizzazione, verrebbero ulteriormente danneggiate. La vicenda della pandemia impone di ripensare l’assetto urbano e chiede politiche di discontinuità col passato. In conclusione il comitato di quartiere chiede di evitare ulteriore stress alla vita dei residenti, di essere informato e coinvolto attivamente nel processo decisionale e di progettazione delle nostre aree urbane, ribadendo ancora una volta profonda preoccupazione per una scelta che, se adottata, potrebbe arrecare un danno serio agli abitanti e alle attività di convivenza e produttive della zona".