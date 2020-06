Nuovo polo commerciale in via Bertini, i quartieri dell'Area Nord scendono in Piazza: "Siamo preoccupati"

Sabato i quartieri dell'Area Nord di Forlì manifesteranno in Piazza Saffi contro la nuova area commerciale che potrebbe sorgere fra le vie Bertini e Balzella. Il comitato di quartiere Carpinello-Villa Rotta-Castellaccio, che parteciperà alla manifestazione, evidenzia come "le preoccupazione di molti residenti del quartiere Coriano siano motivate e giuste in quanto la zona è già ampiamente servita da strutture di distribuzione alimentare. Sono presenti il "Simply" in via Balzella, l"Aldi" in via Bertini, il "Conad City" in via Marsilio da Padova, il "Famila" in via Cervese angolo via Bertini, e il "Conad Iper" di via Punta di Ferro, tutte a pochi minuti di distanza l’una dall’altra".

Per il comitato di quartiere di Carpinello-Villa Rotta-Castellaccio, "il nuovo insediamento andrebbe ad appesantire la viabilità di via Balzella-Bertini e di tutte le vie attigue, che che sarebbero interessate da un incremento di traffico di auto e di camion, con aumento dell’inquinamento atmosferico". Inoltre, proseguono, "sarebbe un altro duro colpo per la piccola distribuzione alimentare e tutte le attività commerciali presenti nei dintorni, a partire da quelle presenti nel nostro quartiere, messe a dura prova dal lockdown appena concluso, che invece avrebbero necessità di essere sostenute con politiche di valorizzazione".

Concludono dal comitato: "Per far fronte alle conseguenze prodotte dalla pandemia è necessario fare interventi sull'assetto urbano in discontinuità con il passato, non con logiche espansive, ma con interventi di qualificazione per salvaguardare le attività esistenti in particolare nei quartieri del Forese".