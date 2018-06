Visita in tribunale del nuovo procuratore Maria Teresa Cameli

Il nuovo procuratore di Forlì, Maria Teresa Cameli, ha visitato l’ufficio che, a breve, una volta preso possesso, dirigerà. In particolare, Cameli ha conosciuto e salutato i magistrati, il personale amministrativo e di Polizia Giudiziaria in forza in Procura. Il sostituto procuratore Filippo Santangelo, reggente dell’ufficio fino all’immissione in possesso, ha fatto gli onori di casa, accompagnandola nella visita degli uffici e dei locali della Procura della Repubblica. Il procuratore ha salutato anche il presidente del Tribunale, Rossella Talia, e il presidente del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Forlì-Cesena, Roberto Roccari.