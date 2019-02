Nuovo programma di "Sos Genitori" del Centro per le Famiglie della Romagna Forlivese

"Sos Genitori" si arricchisce di un nuovo programma. Il calendario di appuntamenti del Centro per le Famiglie della Romagna Forlivese è stato realizzato in collaborazione con tanti servizi del Territorio e permetterà un confronto fra genitori e figli di tutte le età. Conferenze, gruppi di confronto, laboratori per bambini e genitori e progetti speciali per piccoli e piccolissimi. Tutte le attività proposte sono gratuite e aperte a tutti i cittadini residenti nei 15 Comuni della Romagna Forlivese. Tutti gli incontri si svolgeranno al Centro per le Famiglie della Romagna Forlivese, in viale Bolognesi 23. Per l'iscrizione e le informazioni è possibile rivolgersi al Centro per le Famiglie, telefono 0543712667 o scrivere centrofamiglie@comune.forli.fc.it Il programma delle iniziative e consultabile sul sito www.comune.forli.fc.it

Questi alcuni appuntamenti

Mercoledì 6 marzo alle ore 20.30, è previsto un incontro sul tema “Comunque genitori! Separati ma sempre genitori”: come cambiano i ruoli ed i rapporti. Incontri per genitori, educatori, nonni e insegnanti per parlare di separazione, figli e rapporti che cambiano. Alla serata interverranno Jacopo Ceramelli, mediatore familiare e Gianna Gramantieri, assistente sociale. Giovedì 14 marzo alle 20.30, ci sarà “La nanna, i capricci, le prime scoperte... che fatica per mamma e papà!”: si tratta di un incontro per riflettere e confrontarsi sulle gioie e le fatiche di ogni giorno nel crescere insieme ai figli, tra capricci, regole e autonomie. L'appuntamento sarà a curato da Silvia Donati, psicologa e da Jessica Casanova, assistente sociale.

Lunedì 11 marzo alle ore 16.00 ci sarà il laboratorio “Ci vuole un fiore” per bambini dai 3 agli 8 anni. Un laboratorio fatto di "terra, colore e un bulbo d’amore!" a cura dell'educatrice G. Nanni. Da sabato 23 febbraio, dalle 9,45 alle 11,30, è in programma "Mondopapà e merende dei piccoli". Da molti anni, il sabato, a cadenza quindicinale, è dedicato ai papà e ai bambini da 0 a 12 mesi. E' importante che anche i papà si ricavino uno spazio e un tempo con i propri bambini, per riflettere sul proprio ruolo, per stare con loro e per condividere riflessioni sulla coppia e sulla famiglia. L'incontro è curato dal pedagogista Ernesto Sarracino. Inoltre venerdì 15, 29 marzo e 12 aprile dalle 15.30 alle 17 appuntamento con "Le merende dei piccoli": si tratta di incontri per neogenitori e bambini tra i 4 e i 12 mesi; un’occasione di scambio e confronto su dubbi, fatiche e diverse modalità di affrontare il periodo dello svezzamento. Cureranno gli incontri Roberta Fetti, psicologa e Annalisa Tartagni, pedagogista.