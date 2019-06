Ordinato sacerdote Filippo Foietta di 39 anni: "La mia via spesa meglio al servizio del Signore"

Il clero forlivese ha un nuovo sacerdote. Sabato pomeriggio in Cattedrale è stato ordinato sacerdote il diacono don Filippo Foietta. Classe 1980 e originario di Santa Sofia (località di cui il padre Flavio è stato sindaco), il giovane, diplomato al Liceo Scientifico di Forlì e laureato in farmacia all’Università di Bologna, è cresciuto in parrocchia con don Angelo Batani, don Giovanni Panarotto e con il parroco attuale don Giordano Milanesi. Il suo ingresso in Seminario risale al 2011, prima a Faenza al propedeutico e poi a Bologna. Il 25 novembre 2018 è stato ordinato diacono. “La mia vocazione – dichiara al periodico diocesano Il Momento – è nata in seguito alle tante esperienze e persone incontrate, che hanno lentamente fatto emergere in me il pensiero che forse la mia vita sarebbe stata spesa meglio al servizio del Signore e della Chiesa”.

Foietta si prefigge, nella sequela di Cristo, di aiutare tutti, i giovani, ma anche le famiglie, gli anziani, i genitori, i bambini, a capire che “Il Signore ha qualcosa da dire alla vita di ognuno e ci chiede di fare, o provare a fare qualcosa di grande”. Il diacono santasofiese si dichiara convinto che in giro siano tanti i giovani chiamati alla vita sacerdotale, “più di quanti ci immaginiamo”, ma prevale la paura ad imboccare una strada del genere. “Il mio suggerimento è quello di affidarsi a chi è evidentemente felice di questa vita donata a Dio. Invito a trovare il coraggio di parlarne, di vivere qualcuna delle esperienze di discernimento proposte in Diocesi e in altri luoghi vocazionali”. Dopo l’ordinazione, don Filippo, attualmente in servizio pastorale a Forlimpopoli, celebra le prime messe domenica, alle 11.15 a San Rufillo di Forlimpopoli, alle 18 nella sua Santa Sofia e martedì 25, alle 10, all’altare della Madonna del Fuoco in Cattedrale. L'ordinazione è avvenuta nell'ambito delle celebrazioni per la solennità del Corpus Domini.