Nuovo segretario generale per il comune di Forlì: è l'avvocato Luca Uguccioni

E' l'avvocato Luca Uguccioni il nuovo segretario generale del Comune di Forlì. La designazione è arrivata al termine di apposita selezione avviata con la richiesta di pubblicazione dell’avviso alla competente sede dell’Albo Nazionale dei Segretari Comunali e Provinciali. "Dall’esame delle 16 candidature pervenute e a seguito dei colloqui effettuati, nel curriculum di Uguccioni sono state evidenziate significative esperienze di lavoro ed il possesso di adeguati titoli accademici, culturali e specialistici che attestano l’idoneità del medesimo a ricoprire la titolarità della sede di segreteria - spiega l'amminstrazione comunale in una nota -. L’affidamento dell’incarico sarà formalizzato a decorrere dal primo aprile, nelle more del completamento dell’iter di assegnazione gestite dall’Albo Nazionale dei Segretari Comunali e Provinciali".

Uguccioni si è laureato in Giurisprudenza ed ha conseguito l’Abilitazione all’Albo Procuratori Legali di Pesaro. Dal 01/12/2016 svolge congiuntamente le funzioni di Segretario e Direttore Generale presso il Comune di Genova. Tra le più significative esperienze precedenti l’Avv. Uguccioni ha ricoperto il ruolo di Segretario Generale dei Comuni di Cesena, Pesaro, Bologna ed il ruolo congiunto di Segretario e Direttore Generale della Provincia di Forlì-Cesena e della Provincia di Pesaro e Urbino. Nel corso degli ultimi anni l’Avv. Uguccioni ha avuto modo di sviluppare in particolare le diverse dinamiche istituzionali proprie di realtà amministrative complesse come i comuni capoluoghi metropolitani (giunta, Consiglio comunale, commissioni, municipi), maturando esperienze dirette anche in ambito di politiche integrate tra Comune capoluogo e Città metropolitana, di cui è stato Segretario titolare contemporaneamente all'incarico di Segretario del Comune di Bologna.