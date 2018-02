"Tanto fuori si sta bene": debutta in video il nuovo singolo di Tommaso Venturelli

Il terzo singolo di Tommaso Venturelli, "Tanto fuori si sta bene (#TFSSB)", dopo essere approdato in radio e sui principali digital store, ora ha anche un video. Dopo “Margherita” e “Pago Io”, Tommaso indossa una nuova veste, con una ballad romantica e malinconica che racconta una storia d’amore, con sonorità moderne ma che strizzano l’occhio agli anni novanta. Un brano che dimostra le capacità di scrittura e la grande duttilità e maturità dell’artista. Un messaggio che arriva direttamente all’ascoltatore e che rimane in memoria. Il video, diretto e curato dal team di Deposito Zero Studios, racconta in una suggestiva ambientazione notturna una storia d'amore che nasce e si sviluppa nell'arco di minuti e inquadra bene le emozioni e i testi molto evocativi del brano. Le grafiche della copertina sono state realizzate dall'artista Alessandra Bruni.

Venturelli nasce a Forlì nel 1997. Da giovanissimo si avvicina al mondo della musica imparando a suonare la chitarra, alla quale affianca lo studio della voce. Tommaso è un osservatore e riporta nella sua scrittura musicale le esperienze che vive tutti i giorni: i suoi testi sono sinceri, diretti e raccontano le sue esperienze di vita. Nel 2014 Tommaso crea la sua prima band, i JAM, con i quali comincia un percorso musicale che lo porta a suonare neI principali palchi della sua regione. Con i JAM registra un brano prodotto da Luca “Tornado” Testori (Skiantos). Nel 2017 Tommaso inizia una collaborazione con il Deposito Zero Studios di Forlì e il suo team di produttori, con i quali lavora al suo primo EP. A giugno esce il primo singolo intitolato Margherita. A novembre si conferma con il secondo singolo “Pago Io”, seguito da “Tanto fuori si sta bene”, in uscita a febbraio 2018 e si prepara all'uscita nei prossimi mesi del suo EP di debutto.