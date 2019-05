Spopolarono con "Se", il ritorno dei Naftalina dopo 20 anni: esce il nuovo singolo

"Labile" è il brano che segna il ritorno dei Naftalina, controversa pop-punk band che non passò di certo inosservata alla fine degli anni ’90. Il gruppo, nato a Forlì, ha iniziato a suonare nel magazzino sotterraneo di un negozio di dischi, dove si esercitava suonando un punk basico e grezzo, lasciando fuori dalle proprie liriche temi politici ma utilizzando nei suoi versi, temi frivoli ed ironici, in totale contro-tendenza rispetto ai canoni di quei tempi.

Forti di un’immagine Pop, fresca e multi colorata, sono stati scaraventati dai media sulle copertine delle riviste in stile Boy Band, e tra l’inverno del 1999 e la primavera del 2000, il video del primo singolo “Se” fu il più trasmesso su Tmc2 (ex MTV) e la programmazione radiofonica raggiunse tutti i maggiori network nazionali tra cui Radio Deejay, dove si è fermata al primo posto in classifica per 8 settimane. Sono seguite arie apparizioni tv nelle reti Rai e Mediaset. Il loro tour italiano li ha visti impegnati per oltre 70 date, e il disco venne pubblicato anche in Germania.

Rientrati in studio per le registrazioni del secondo album, è stato considerato dalla stessa casa discografica troppo Rock, caratterizzato da un suono di chitarra più ruvido e con testi più ricercati. La band non è scesa quindi a compromessi con la major che ricercava in loro solo canzoni Pop. Con questa scelta hanno ottenuto il rispetto dalle stesse testate giornalistiche che cercarono di stroncarli negli anni d’oro, rivalutando tutto il percorso fatto dalla band, considerata ad oggi un breve ma intenso pezzo di storia musicale di fine anni ’90. Troppo melodici per essere Punk, e troppo distorti per essere Pop.

I Naftalina sono quindi in sala d’incisione dopo 20 anni, dando alla luce 5 nuovi singoli che usciranno nei prossimi mesi. Partono il 7 maggio con “Labile”, breve spaccato autobiografico di una relazione amorosa vissuta tra sbalzi d’umore e ansiolitici in chiave Pop-Rock. Ad oggi le sonorità dei Naftalina ricordano gruppi Pop Rock come Weezer, dalle melodie fresche e dirette, senza fronzoli. Attraversano nelle proprie liriche, temi di convivenze “One shot” con la stessa ironia e semplicità di un tempo ma con la maturità degli anni passati a confrontarsi con questa realtà chiamata “vita”.